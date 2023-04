Roma, "scippo con strappo" per Hoara Borselli: "Delinquenza dilagante"

Roma, 21 aprile 2023 - Un video di denuncia post scippo per avvisare che a Roma "anche se in centro, in pieno giorno, la delinquenza è dilagante!". Così la giornalista Hoara Borselli su Instagram racconta lo "scippo con strappo" di cui è stata vittima nella Capitale. "Erano le 13.45-14 e camminavo in via di Ripetta quando si è affiancato un soggetto in scooter e ho sentito un colpo, mi ha scippato la borsa – spiega Borselli nel video - era in centro, di giorno e in una zona trafficata. Dunque bisogna sempre stare attenti. La delinquenza è dilagante".