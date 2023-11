Roma, trova per terra l’hashish dei genitori e lo mangia: bimba di 11 mesi ricoverata in terapia intensiva

Roma, 6 novembre 2023 – Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata ieri, poco dopo l'ora di pranzo, nel reparto di terapia intensiva al policlinico Umberto I di Roma per aver ingerito sostanze stupefacenti. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori che avevano notato uno strano stato di sonnolenza. Dalle analisi è emerso che la piccola aveva assunto una piccola quantità di hashish.

La perquisizione della casa

I poliziotti del commissariato Sant'Ippolito hanno eseguito una perquisizione in casa della famiglia, un appartamento a Casal Bruciato, e hanno sequestrato un lieve quantitativo di droga. I genitori hanno raccontato che probabilmente la figlia ha ingerito una pallina di hashish, trovata per terra mentre gattonava nell'appartamento. I genitori, entrambi romani, sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui