Guidonia, ragazzo di 25 anni gambizzato in strada: in fuga l’attentatore

Guidonia Montecelio (Roma), 30 luglio 2023 – Spari in strada stamattina a Guidonia Montecelio dove, intorno alle 10.30, un ragazzo di 25 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un uomo che subito è fuggito. L’episodio è avvenuto all'altezza del civico 18 di via Germania, nel comune della città metropolitana romana di Guidonia Montecelio.

Ricercato l’attentatore

Subito dopo lo sparo che ha gambizzato il giovane, un uomo è stato visto fuggire mentre poco dopo sono arrivati sul posto dei carabinieri. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pertini e non è in pericolo di vita. I carabinieri di Tivoli lavorano ora per rintracciare il responsabile.