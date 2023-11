Guidonia, donna investita da un treno: bloccata la linea ferroviaria per Roma

Guidonia Montecelio (Roma), 4 novembre 2023 – Una donna è stata investita da un treno oggi, verso le 12, a Guidonia Montecelio, in prossimità di piazza Francesco Baracca. La donna è morta sul colpo mentre la circolazione sulla linea ferroviaria per Roma è stata sospesa. Il treno che ha investito la donna era in transito in direzione della Capitale.

Linea ferroviaria bloccata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli e i sanitari del 118, mentre la linea ferroviaria interessata è temporaneamente sospesa fino al completamento dei rilievi da parte dei carabinieri di Tivoli.

notizia in aggiornamento

