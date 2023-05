Gratta e Vinci a Roma, coppia di anziani vince 5 milioni di euro

Roma, 2 maggio 2023 - La dea bendata fa tappa nella capitale grazie ai Gratta e Vinci ed in particolare al tagliando del 'Miliardario Maxi'. Protagonista di una vincita da capogiro è stato un bar della zona Talenti di Roma e precisamente in via Renato Fucini 77. Nel bar Scuti è stato venduto il tagliando vincente del Gratta e Vinci 'Miliardario Maxi'. Con un costo di 20 euro, i vincitori si sono portati a casa il premio massimo da ben 5 milioni di euro.

"I vincitori sono una coppia di anziani che spesso vengono nella nostra attività e talvolta tentano la fortuna al Gratta e Vincita. E proprio l'ultima volta sono riusciti a vincere l'incredibile cifra di 5 milioni di euro". Ha sottolineato ad Agimeg il titolare dell'attività, Silvio Scuti. "Ovviamente è la vincita più alta mai avvenuta nel locale. Spesso ci sono delle piccole vincite, ma non capita tutti i giorni di vendere tagliandi milionari" aggiunge il proprietario del locale.