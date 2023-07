“Giustiziere” della sosta selvaggia o vandalo delle auto in divieto di sosta? A Roma scoppia il caso “Free Park”

Roma, 10 luglio 2023 – Un “giustiziere” contro i furbetti del parcheggio selvaggio o solo un vandalo che prende di mira le auto di divieto di sosta? Ci si interroga a Roma sul fenomeno “Free Park”, la scritta marcata con lo spray che da alcune notti compare sulle auto parcheggiate senza rispettare le regole soprattutto nella zona del Tuscolano. Azioni che si ripetono tanto da aver fatto di “Free Park” una sorta di marchio e nel quartiere c'è chi lo chiama l'”eroe di Porta Furba” oppure il “vendicatore con lo spray”.

"Free park", a Roma il giustiziere della sosta vietata

Il fenomeno “Free Park”

Da giorni i furbetti del parcheggio selvaggio tremano al Tuscolano, quartiere del quadrante est di Roma, dove un misterioso “graffitaro” sta seminando il panico incidendo con lo spray nero il suo tag - “Free Park” - sulle portiere delle auto in sosta vietata. Le foto delle sue “opere” stanno facendo il giro del web e dei social a tempo record, suscitando un misto di ilarità e preoccupazione da parte dei residenti che temono di vedersi l'auto imbrattata nottetempo dopo averla lasciata in sosta vietata.

Due “attacchi” a Porta Furba

Per il momento i casi accertati sono due. Uno risale a fine giugno proprio a Porta Furba, quando il proprietario di un Suv bianco si è ritrovato la scritta sulla fiancata della sua auto che sarebbe stata parcheggiata in un posto disabili senza averne l'autorizzazione. Il “giustiziere” è tornato a colpire qualche giorno dopo sempre nella stessa zona, e sempre nello stesso modo. Questa volta la 'firma’ è comparsa su una Mazda blu, anche in questo caso parcheggiata in divieto di sosta in mezzo alla strada. Al momento non risultato denunce per danneggiamento, ma non è escluso che i proprietari delle due auto si presentino presto in commissariato o alla stazione dei carabinieri per un esposto.

Le richieste sui social

Ovviamente resta nascosta l'identità del “giustiziere” che però ha già raggiunto una notevole fama nel quartiere tanto da essere diventato argomento di conversazione al parco o nei bar. Sui social c'è chi chiede il suo intervento anche in tante altre città italiane che soffrono la sosta selvaggia, mentre in molti si schierano al suo fianco. “Hai tutta la mia stima”, scrive un utente. “Bene, bravo”, replica un'altra. “La 'giustizia fai da te’ è molto suggestiva ma estremamente sommaria e pericolosa”, replica un altro utente citando “Un giorno di ordinaria follia”.

Il problema della sosta selvaggia

Alcuni, invece, se la prendono con la mancanza delle forze dell'ordine e dei vigili urbani per le strade della Capitale. Sempre più spesso infatti, Roma è vittima delle auto in sosta selvaggia, con il caos traffico praticamente ad ogni ora del girno. Non sono rare le liti in strada o le “vendette” degli automobilisti sulle altre vetture. In passato c'è chi per dimostrare il proprio dissenso lasciava alzati i tergicristalli delle auto in sosta vietata, mentre i più irascibili inforcavano chiavi o cacciaviti per rigare le portiere. “Spero solo che non venga beccato da un proprietario in fase di squilibrio mentale che possa fargli male. Detto questo avanti così e subito a comprare la maglietta di Free Park”, chiosa un utente di Facebook.