Morta Giulia Gargano, la 15enne investita sulle strisce pedonali a Manziana. Fuori pericolo il fidanzatino 16enne

Roma, 10 ottobre – È morta dopo tre giorni di agonia Giulia Gargano, la 15enne investita da un’auto mentre attraversava la strada, mano nella mano, col fidanzatino di 16 anni. L’incidente è accaduto sabato pomeriggio a Manziana, il paese alle porte della Capitale dove la ragazza viveva. Subito la corsa in ospedale e il ricovero al Gemelli, poi il coma e infine il decesso.

Nel tardo pomeriggio di ieri i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, oggi il via libera a staccare la spina. I genitori hanno hanno dato il consenso alla donazione degli organi della minorenne. È invece fuori pericolo il 16enne travolto dalla Citroen C1 sulla Braccianese.

Il terribile incidente è accaduto nel tardo pomeriggio del 7 ottobre a Manziana. Una 22enne alla guida di una Citroen C1 stava percorrendo la strada Braccianese quando, all’altezza del Bosco Macchia Grande, ha investito i due ragazzini. Solo due giorni prima lo zio era rimasto coinvolto in un incidente con lo scooter sulla stessa strada. La giovane automobilista è risultata negativa all’alcol test e ora, dopo la morte di Giulia, rischia l’accusa di omicidio stradale.

Giulia Gargano stava attraversando la Braccianese Claudia insieme al fidanzato di 16 anni: i due erano sulle strisce pedonali. Vista la gravita della situazione, l'adolescente era stata trasportata in codice rosso e a bordo dell’elisoccorso ha raggiunto il policlinico Gemelli di Roma.

Le condizioni della 15enne sono apparse subito molto gravi. Il 16enne è stato invece sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale di Bracciano e ora è fuori pericolo.

Dopo l’impatto, la 22enne a bordo dell’auto si è subito fermata a prestare soccorso. Sottoposta all'alcol test è risultata negativa. Dopo la morte di Giulia, la sua posizione potrebbe aggravarsi: nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero contestarle il reato di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto lungo al via dei Platani davanti a diversi testimoni, tra cui automobilisti e pedoni. Il punto dell’impatto si trova non molto distante dal Bosco Macchia Grande, una zona frequentata dagli abitanti di Manziana per le passeggiate.

