Giubileo 2025, l’arcivescovo di Lucca cucinerà in tv: dietro alle ricette, la storia dei pellegrini

Roma, 5 ottobre 2024 - Un vescovo ai fornelli per il Giubileo 2025. Sarà il toscano monsignor Paolo Giulietti l’insolito cuoco del programma televisivo ‘Un posto a tavola’, in onda dall’8 ottobre sul circuito cattolico ‘ConCoralloTv’.

Arcivescovo della diocesi di Lucca (ma perugino di nascita), Giulietti cucinerà in tv le ricette regionali che i pellegrini incontreranno sul cammino per Roma. “Non so che cosa pensa la gente, ma spesso i vescovi cucinano per loro e a volte anche per gli amici”, dice con ironia Giulietti, per l’occasione provetto ‘cuoco in abito talare’.

A partire da martedì 8 ottobre (alle 19.20) il vescovo di Lucca inforcherà mestoli e grembiule e cucinerà i piatti tipici della tradizione regionale italiana. Il programma - che sarà un viaggio gastronomico lungo 10 puntate di 20 minuti ciascuna - sarà il pretesto per parlare della bellezza della cucina italiana, ‘condita’ dalla sapienza racchiusa nelle grandi e piccole vie percorse dai pellegrini.

Ma quali sono i piatti preferiti del vescovo-cuoco? “Purtroppo mi piace tutto”, scherza il monsignore, “ma se dovessi scegliere è la 'sopa de ajo' che viene servita ai pellegrini del Cammino di Santiago in Spagna”.

Il messaggio che verrà lanciato durante il programma è la speranza di “un Giubileo che vedrà molti pellegrini attraversare i nostri territori e quello di un'accoglienza cordiale e simpatica”.

Scoprire la cultura dietro alle ricette. È questo l’obiettivo che porterà in tv l’insolito cuoco in abito talare abito talare: mentre sfumerà il risotto alla zucca con del buon vino, non solo parlerà delle meraviglie della via Francigena, ma si soffermerà sulla saggezza millenaria che nutre anche l'anima.

E così, mentre preparerà le fave in insalata, porterà i telespettatori alla scoperta della via Amerina, il cammino laziale simbolo dell'Agro Falisco. Oppure, nel mettere insieme gli ingredienti per cucinare un buon piatto di spaghetti all'ascolana, farà luce anche sulla profondità del Cammino Francescano della Marca e così seguendo le ricette di tanti altri piatti della tradizione della ricca e variegata cucina italiana.

La prima puntata della trasmissione ‘Un posto a tavola’ è prevista per martedì 8 ottobre alle ore 19,20 e sarà trasmessa anche da diverse emittenti che aderiscono al circuito cattolico ‘ConCoralloTV’.

