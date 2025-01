Giubileo 2025, aperta l’ultima Porta Santa alla Basilica di San Paolo a Roma

Roma, 5 gennaio 2024 – È stata aperta oggi la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura di Roma, la quinta e ultima per il Giubileo della Speranza del 2025. Oltre 3.100 fedeli hanno assistito a questa importante tappa dell’anno giubilare, celebrata ale 10 di questa mattina con una cerimonia presieduta dal cardinale James Harvey, arciprete della Basilica e già prefetto della Casa Pontificia.

Con la solenne apertura della quinta Porta Santa si è completato il rito dell'Anno Santo nelle quattro basiliche papali di Roma – più una porta simbolica al carcere di Rebibbia, per dare speranza aio detenuti – dando il via a tutti gli appuntamenti del Giubileo di quest’anno. Per l'occasione è stata aperta anche la piazza antistante a San Paolo fuori le Mura, interessata da diversi lavori di riqualificazione.

Il cardinale James Michael Harvey apre la Porta Santa alla Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma

Dove sono le cinque Porte Sante

La serie delle porte sante era iniziata il 24 dicembre 2024 con Papa Francesco che, nella Basilica di San Pietro, ha dato il via ufficiale al Giubileo, affermando: "Questa è la notte in cui la porta della speranza si è spalancata sul mondo".

Il 29 dicembre il cardinale Baldassare Reina ha aperto la Porta Santa di San Giovanni in Laterano, mentre il 1º gennaio 2025 il cardinale Rolandas Makrickas ha presieduto il rito nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il 26 dicembre, il Pontefice ha anche aperto una Porta Santa nel carcere di Rebibbia, portando il messaggio giubilare di speranza ai detenuti.

Cosa significa il rito dell’Anno Santo

Con l'apertura a San Paolo, i pellegrini possono attraversare le Porte Sante delle basiliche papali, simbolo di rinnovamento spirituale e conversione, ottenendo l'indulgenza plenaria. Le Porte Sante furono ufficialmente incluse nel rito giubilare nel 1540 da Papa Paolo III. Per chi non può recarsi a Roma, è possibile partecipare virtualmente grazie alla webcam installata sulla Porta Santa di San Pietro.