Giubileo 2025, parte il cantiere di Piazza Pia. Viabilità e bus: cosa c’è da sapere per evitare disagi

Roma, 2 agosto 2023 – Settanta milioni di euro per rifare il look a Piazza Pia di Roma. È il nuovo cantiere che sta per partire nella Capitale in vista del Giubileo 2025, che porterà in città milioni di pellegrini. La piazza verrà riqualificata e resa pedonale, unendo di fatto l’area di Castel Sant’Angelo a via della Conciliazione e quindi alla Basilica di San Pietro. Un sottopasso per le auto si collegherà con la strada sotterranea del Lungotevere in Sassia. Sulla piazza oggi transitano 3mila veicoli l’ora.

“Questo di Piazza Pia è il lavoro più importante dal punto di vista architettonico, urbanistico e simbolico”, commenta il sindaco capitolino Roberto Gualtieri. “Ricongiunge due luoghi che storicamente erano stati in asse, Castel Sant'Angelo e San Pietro. Vogliamo passare dalla conciliazione all'abbraccio tra la città e il Vaticano con un'opera sfidante anche dal punto di vista ingegneristico, un grande intervento di riqualificazione urbana”. L’opera sarà finanziata con 70 milioni di euro stanziati per le celebrazioni dell’Anno Santo.

I lavori saranno eseguiti da Anas. “Il 20-21 agosto si inizierà lo scavo e si lavorerà h24 con 3 turni da otto ore, senza sosta. L'impatto ci sarà – continua il sindaco – ma poi Roma avrà una grande opera sia per valorizzare l'evento Giubileo, sia per gli anni successivi. Come ha detto Papa Francesco, un'occasione per rendere Roma una città più bella". La creazione di questa nuova grande piazza pedonale garantirà al sicurezza dei pedoni e renderà il traffico più fluido attraverso il nuovo sottopasso stradale.

L’attuale viabilità di Piazza Pia, dove transitano 3mila veicoli l’ora, verrà interrata in direzione del sottopasso esistente, realizzato nell’ambito dei lavori per il Giubileo. “L’area vivrà dunque una profonda trasformazione – fanno sapere dal Comune – in grado di dare unità ad un luogo di grandissimo pregio storico e farne una nuova centralità urbanistica di Roma interamente pedonale”. Completano il progetto le sistemazioni esterne delle aree ricomprese e prospicienti a Piazza Pia, attraverso un intervento sulla pavimentazione dell’intera area, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, la riqualificazione del sistema del verde e il potenziamento dei sistemi di accessibilità per le persone con ridotta mobilità.

Il progetto, nel dettaglio, riguarda il prolungamento di circa 130 metri della sottovia esistente e sarà realizzato con la metodologia ‘cut&cover’ che permette di lavorare contestualmente sia in superficie che in sotterranea. La piattaforma stradale manterrà le stesse caratteristiche di quella esistente: una carreggiata con una larghezza complessiva di 9,5 metri. Tra i principali interventi nell’area interessata dai lavori, ci sarà lo spostamento di due collettori fognari di primaria importanza che saranno deviati in maniera tale da liberare il tracciato della nuova opera.

La viabilità alternativa studiata per consentire l’effettuazione dei lavori prevede cambi di sensi di marcia per varie strade, che influenzeranno anche le linee bus, oltre che diverse regolazioni semaforiche e interventi su alcuni posti auto e stalli per i taxi. L’obiettivo è quello di distribuire i flussi di traffico e di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza.

I cambiamenti della viabilità avverranno in due fasi principali:

prima decade di agosto: diventano a senso unico gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie: quello di via Virgilio-via Duilio-via Damiata andrà in direzione nord mentre in senso opposto, verso sud, si dirigerà Via Fabio Massimo-via Terenzio.

seconda decade di agosto: blocco del flusso di traffico che, attraverso Piazza Pia dove ci sarà l'area di cantiere, va in direzione dell'attuale sottovia. Cambio di senso di marcia nella direttrice che da Corso Vittorio Emanuele II raggiunge il quartiere Prati, passando per via Traspontina e via di Porta Castello. Queste due strade, quindi, si percorreranno in senso inverso all'attuale e anche Ponte Vittorio Emanuele diventerà a doppio senso di marcia all'inglese. L'ingresso a Borgo Pio e al quartiere Prati avverrà invece percorrendo il Lungotevere Tor di Nona e Ponte Umberto I, davanti al Palazzaccio.

Numerose linee autobus subiranno delle modifiche al percorso. In particolare, le linee diurne 40, 62, 23, 280, 982 e quelle notturne n3D e n3S. La maggioranza dei bus dovrà semplicemente tenere conto dell’impossibilità di passare da piazza Pia e seguire le modifiche alla circolazione previste. Più importanti altri due interventi: