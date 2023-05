Giro d’Italia, Roma ultima tappa 28 maggio 2023: tutte le strade chiuse

Roma, 27 maggio 2023 – In occasione della tappa conclusiva del Giro d'Italia di ciclismo in programma domani per le vie della Capitale, saranno oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impegnati. Attività di controllo che riguarderà anche la partita di campionato, alle 18 all'Olimpico, tra Lazio e Cremonese.

Previste le chiusure di alcune strade in concomitanza con il passaggio dei ciclisti e in particolare su viale Cristoforo Colombo, Quadrato della Concordia, viale Pasteur. Strade chiuse temporaneamente anche in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via Cavour, largo Vittime del Terrorismo, via Antonia, largo Baldinotti, viale delle Terme di Caracalla, via degli Annibaldi.

L'arrivo della tappa è prevista sui Fori Imperiali. Impegnati per i controlli agenti di polizia di Stato, della Locale di Roma Capitale e uomini della Guardia di Finanza e Carabinieri.

Athletica Vaticana con le e-bike

Domani, nel cuore di Roma, ci saranno anche sei ciclisti di Athletica Vaticana - Vatican Cycling a pedalare con le e-bike nell'ultima tappa del Giro-E. ''Con partenza da Castel Sant'Angelo e traguardo ai Fori Imperiali dove, poche ore dopo, arriverà la maglia rosa con i ciclisti del Giro d'Italia'', racconta L'Osservatore Romano. ''La 'squadra del Papa', che fa parte dell'Unione ciclistica internazionale, pedalerà in particolare per sostenere il Centro per le cure palliative pediatriche aperto dall'ospedale Bambino Gesù a Passoscuro. Nell'ambito delle iniziative promosse per il 'Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche'''.

Roma, dettaglio chiusure 28 maggio

Dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alla tarda serata di domani, domenica 28 maggio 2023, sarà chiusa via di Casal Bertone per una festa parrocchiale. I bus saranno deviati.

Domenica, dalle 15.25, l'ultima tappa del Giro d'Italia con arrivo a via dei Fori Imperiali. La corsa partirà dall'Eur, sarà diretta verso Ostia per arrivare poi in Centro (tutti i dettagli, anche delle modifiche alle linee di trasporto pubblico, su www.romamobilita.it).

Domenica mattina i divieti scatteranno dalle 4 nell'area del Colosseo, dalle 5 in piazza Venezia, dalle 6 su viale Terme di Caracalla, dalle 9 su alcuni tratti di Lungotevere. Le corsie centrali di via Cristoforo Colombo chiuderanno invece dalle 13,30. Deviate le linee del trasporto pubblico. Domenica, a Testaccio, dalle 11 alle 13, una maratonina sfilerà su piazza Santa Maria Liberatrice, piazza Testaccio, via Bodoni e via Zabaglia. Possibile deviazione per i bus. Sempre domenica, alle 19, una processione sfilerà lungo via Branca, via Franklin, via Manuzio, via Zabaglia, via Della Robbia, piazza Testaccio via Querini e piazza Santa Maria Liberatrice. Possibili deviazioni per i bus.

Di notte le prove della parata militare

Nella nottata tra lunedì e martedì in via dei Fori Imperiali si terranno le prove generali della Parata militare in occasione della Festa della Repubblica. Dalle 22 di lunedì alle 5,30 di martedì saranno chiuse al traffico via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali. Da mezzanotte e mezza alle 5,30 di martedì chiuse anche piazza Venezia, via Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo. Deviate le linee di bus. A comunicarlo è Roma Servizi per la mobilità.