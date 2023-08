Giallo di Ferragosto, senza identità il cadavere ripescato al largo di Fregene: unici indizi la maglietta di una discoteca e un tatuaggio

Fregene (Roma), 16 agosto 2023 – Giallo di Ferragosto sul litorale romano dove, al largo di Fregene, ieri è stato ripescato il cadavere di un uomo, apparentemente sulla quarantina, che non aveva addosso alcun elemento per poter risalire alla sua identità. Così come è da chiarire se sia stato vittima di qualche incidente oppure sia stato assassinato. Per ora, in attesa dell’autopsia disposta dal pm di turno, gli unici indizi su cui si lavora per dare un nome al cadavere sono la maglietta che indossava che riporta il logo di una nota discoteca di Roma e un grande tatuaggio sul braccio.

Il recupero

Il recupero è stato effettuato da una motovedetta della Guardia costiera sei miglia al largo di Fregene dopo che era stato ricevuto l'allarme di un diportista che ha notato il corpo in acqua e ha chiamato il 1530, il numero per le emergenze in mare. Del caso è stato investito il Pm di turno di Civitavecchia che ha disposto il trasferimento del cadavere al cimitero romano del Verano, dove sarà eseguita l'autopsia da parte del medico legale. L'uomo indossava pantaloni lunghi e una maglietta nera con il logo di una discoteca di Roma ma non aveva documenti addosso, nè altri elementi per poter risalire alla sua identità. Un indizio importante per l’identificazione potrebbe essere il grande tatuaggio che l’uomo ha sul braccio.