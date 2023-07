Funerali di Stato per Arnaldo Forlani, il presidente Mattarella in chiesa con le autorità istituzionali e politiche del Paese

Roma, 10 luglio 2023 – Funerali di Stato nella basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana. Per oggi è proclamato un giorno di lutto nazionale.

Alla funzione celebrata nella mattina di lunedì 10 luglio hanno partecipato tutte le più alte cariche dello Stato. Il feretro è stato accolto all’ingresso della chiesa dal Picchetto d`onore che caratterizza il cerimoniale dei funerali di Stato.

Le autorità presenti

Nei primi banchi riservati alle autorità, assieme al Capo dello Stato Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il senatore Pier Ferdinando Casini in rappresentanza del Senato della Repubblica, la ministra Anna Maria Bernini in rappresentanza del governo. La premier Giorgia Meloni non partecipa ai funerali perché in partenza per Riga.

Presenti anche diversi esponenti politici e molti ex Dc. Alla destra dell'altare, dietro le cariche istituzionali, si riconoscono tra gli altri Giorgio Mulè, Lorenzo Cesa, Gianni Letta, Paolo Cirino Pomicino, Bruno Tabacci, Ettore Rosato, Marco Follini, Renzo Lusetti, Lorenzo Guerini, Matteo Renzi, Vincenzo Scotti, e anche Bobo Craxi e Nicola Zingaretti. Nei banchi di sinistra siede invece la famiglia dell'ex presidente del Consiglio: i tre figli Alessandro, Luigi e Marco e sei nipoti. E poi Elio Pasquini, lo storico segretario personale di Forlani.