Fregene, 14enne ruba il suv del padre e si schianta contro un muro: ecco il video della scorribanda che gira sui social

Fregene (Roma), 3 agosto 2023 – Ruba le chiavi del suv Mercedes del padre, fa un giro di notte nelle strade di Fregene mentre si fa filmare dagli amici per mettere i video sui social, ma poi si schianta contro il muro di un hotel in via Gioiosa Marea.

Il momento del video in cui il 14enne svolta a sinistra e perde il controllo del suv

Ha 14 anni il responsabile dell’incidente avvenuto verso le 4.30 di notte del 2 agosto nella località balneare alle porte di Roma, una scorribanda che, solo perché a quell’ora le strade erano deserte, può essere archiviata come una brutta bravata di adolescenti. Nessuno ha riportato ferite gravi, il 14enne alla guida ha avuto lievi contusioni mentre gli amici che erano con lui sull’auto sono subito scappati dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e anche i carabinieri di Ostia che hanno deferito all’autorità giudiziaria il ragazzo. Il conto della bravata dovrà essere saldato dal padre proprietario del mezzo che dovrà coprire i danni alla cancellata dell’hotel Corallo che è stata sfondata dall’impatto del suv.

Il video sui social

Nel filmato girato durante la scorribanda, probabilmente dall’amico del 14enne seduto nel posto del passeggero, si vedono gli istanti finali del giro notturno per Fregene e quindi il momento dello schianto. L’inquadratura è rivolta verso il cruscotto del suv, si vedono le braccia del guidatore armeggiare sul volante mentre dice una battuta, probabilmente “Una piotta così, frà". Tra i rumori si sente l’allarme del veicolo delle cinture di sicurezza non inserite durante il movimento e anche i giri del motore salire per alcune improvvise accelerate. Il 14enne fa una prima brusca sterzata a sinistra mentre, pochi secondi dopo, prende un’altra svolta a sinistra ma si sente il rumore di un forte botto e il filmato si interrompe.