Formula E a Roma: orari, programma e strade chiuse. Si corre sul circuito dell'Eur

Roma, 15 luglio 2023 – Si corre a tutta velocità sulle strade dell’Eur, lungo il circuito cittadino ricavato nel quartiere di Roma per le due gare della Formula E, il campionato del mondo Abb Fia delle monoposto elettriche. È la settima volta che Roma ospita il weekend delle E-Prix, quest’anno con 2 gare oggi e domani che saranno la 13esima e 14esima sfida del mondiale, in una pista ricavata nel quartiere Eur che, fino a mezzogiorno di lunedì, avrà una una serie di strade chiuse al traffico.

Le due gare

Le due gare di Formula E in programma nella settima edizione dell’E-Prix di Roma si svolgono sabato e domenica entrambe con la partenza fissata alle 15 sulla lunghezza di 19 giri. Le monoposto elettriche si sfideranno sul circuito dell'Eur, il secondo più lungo di tutto il campionato con 3,3 chilometri di lunghezza, e grazie al fondo irregolare, promette di offrire varie possibilità di sorpasso. La partenza è fissata su Largo Parri: superato l'Obelisco di Piazza Marconi, i piloti corrono poi sul lungo tratto che collega il Colosseo Quadrato e il Palazzo dei Congressi, nello scenario unico dell'architettura razionalista dell'Eur.

Le strade chiuse

Fino alle 12 di lunedì 17 luglio il quartiere dell’Eur è interessato da una serie di strade chiuse e deviazioni del traffico per le gare della Formula E a partire dal blocco della circolazione lungo un tratto di via Cristoforo Colombo. Le chiusure interessano l’uscita Pontina del raccordo anulare in direzione Eur, ma anche le rampe del viadotto della Magliana per le direzioni Laurentina viale dell’Industria e via Cristoforo Colombo in direzione centro. Chiusa anche la stessa via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra viale Asia e via del Pattinaggio, con divieto di transito all’interno del cosiddetto “anello verde”, e nel tutto compreso tra via Laurentina e viale America. Non si può inoltre transitare nel tratto da piazzale 25 marzo 1957 a viale America.