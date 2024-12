Fontana di Trevi riaperta, ma gli accessi restano limitati: solo 400 persone a volte

Roma, 22 dicembre 2024 – L'acqua ritorna nella Fontana di Trevi e l’iconico monumento di Roma ritorna ad affascinare turisti e non. In tempo per il Giubileo, dopo tre mesi di manutenzione straordinaria ("è stata davvero una corsa contro il tempo", dice il sindaco Roberto Gualtieri). Da adesso in poi potrà essere visitata – nella parte interna del catino, la piazza resta libera – solo da 400 persone per volta. Per il momento il tour sarà gratuito, in primavera - dopo una fase di sperimentazione – si vedrà se mettere o meno un ticket d'ingresso.

Gli orari

L'entrata sarà dalle 9 alle 21 (ultimo accesso alle 20.30) tutti i giorni con l'assistenza di stewart dalla scalinata centrale, mentre l’uscita si trova presso il varco dal lato di via dei Crociferi. Al lunedì e al venerdì si partirà dalle 11 per consentire le operazioni di raccolta delle monete; ogni due lunedì invece dalle 14 alle 21 per lo svuotamento e la pulizia della vasca. Dopo le 21 l'ingresso sarà libero.

Cosa si potrà fare e cosa no

Nell'invaso si potrà liberamente circolare e sedersi, senza limite di tempo. Non si può però mangiare, fumare, bere, né – novità di questa riapertura – sedersi sul bordo della vasca "perché i restauratori mi hanno fatto vedere i danni", spiega Gualtieri. Inoltre, inquadrando un qr code, si potranno avere informazioni sul monumento.

Le altre fontane risistemate

La manutenzione, curata dalla Sovrintendenza Capitolina guidata da Claudio Parisi Presicce, è costata 327mila euro dei fondi Caput Mundi, cioè la tranche 'giubilare' del Pnrr che ha finanziato, tra l'altro, il maquillage di altre fontane storiche già inaugurate, come quelle di Piazza Navona, quella del Pantheon, le due vicino alle basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni fino a quella in piazza Bocca della Verità.