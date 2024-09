La fontana di Trevi a pagamento: l'ipotesi del ‘numero chiuso’ potrebbe presto diventare realtà

Roma, 5 settembre 2024 – Troppi turisti alla fontana di Trevi, con conseguente potenziale degrado: il Comune vuole corre ai ripari. Ed ecco quindi spuntare l’ipotesi di un ‘numero chiuso’ per uno dei monumenti più iconici della Città Eterna, che implicherebbe il pagamento di un biglietto per accedere e lanciare la rituale monetina.

L’idea sembrerebbe essere nuovamente in considerazione dal sindaco Roberto Gualtieri, dopo una prima proposta nel 2023 da parte dell’assessore al turismo Alessandro Onorato. “C'è un accumulo di persone che rende difficile una adeguata fruizione del monumento ed è spesso fonte di degrado – ha spiegato in un'intervista ieri al Corriere della sera – Si tratta di studiare la soluzione tecnica migliore per gestire i flussi di turisti a supporto della fontana di Trevi che va tutelata ma anche della qualità della sua fruizione”. Il primo cittadino ha dunque immaginato un’app mediante la quale si potrà prenotare l’accesso, che costerà un euro per i turisti e nulla per i residenti a Roma.

Lo stesso Gualtieri l’ha descritta come “un’ipotesi molto concreta”: “Con l'assessore Onorato ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di esplorare queste soluzioni tecniche su cui stiamo lavorando”.