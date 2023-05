Flavia Ferrari, l'ex mezzofondista è morta mentre faceva jogging

Roma, 31 maggio 2023 - Lutto per l'atletica italiana. L'ex mezzofondista Flavia Ferrari, classe 1999, è morta questa mattina, mercoledì 31 maggio. La 24enne si era ritirata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 dall'atletica a livello agonistico (che praticava con addosso la maglia della Studentesca Rieti), per poter curare alcuni seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l'attività sportiva come l'aveva sempre fatta.

L’amore per l’atletica

Si era ritirata dai campi di gara ma non aveva perso l'amore per l'atletica. con Libertas Castelgandolfo Albano e Studentesca, ha vestito le maglie di FIDAL Lazio e della Nazionale.

In un lungo post sui social aveva spiegato tutto, annunciando al mondo sportivo che tanto amava sin da bambina la sua decisione obbligata di lasciare l'atletica.

Da poco a casa dall’ospedale

Romana di Tor Tre Teste, Ferrari è deceduta presumibilmente a causa di un malore mentre faceva jogging. Saranno gli accertamenti disposti dalle autorità a chiarire le cause del decesso. Solo poche ore fa, la laziale festeggiava sui social le sue dimissioni da una struttura sanitaria, una delle numerose che l'hanno accolta in questi anni per curarla e supportarla; un percorso che lei documentava con foto e post, senza perdere il suo sorriso.