Scrive “I love Allah” durante il volo Parigi-Il Cairo: scatta l’allarme antiterrorismo con atterraggio d’emergenza a Fiumicino

Fiumicino (Roma), 9 novembre 2023 – Momenti di paura martedì pomeriggio per l’allarme antiterrorismo scattato sul volo VY8522 da Parigi Orly a Il Cairo della compagnia Vueling che ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Roma Fiumicino. A far scattare l’allerta è stato un passeggero egiziano di 29 anni che si è sentito male e, quando la hostess gli ha dato un medicinale, lui ha scritto “I love Allah” sul modulo di consenso informato per l’assunzione di medicine. Un gesto che ha preoccupato il personale di bordo e che il pilota ha interpretato come sospetto di un estremista islamico al punto da avviare la procedura antiterrorismo e richiedere l’atterraggio d’emergenza a Roma. Sulla pista, ad attendere l’aereo Airbus A321, oltre alla polizia di frontiera aerea, c’erano i tiratori scelti, pronti a sparare in caso di pericolo.

Cosa è accaduto

La vicenda è iniziata subito dopo l’imbarco del volo a Parigi Orly avvenuta martedì mattina in orario alle 11.40. Una volta preso posto a bordo dell’Airbus A321 il 29enne egiziano ha iniziato a sentirsi male, ha anche urlato e disturbato gli altri passeggeri, e il decollo è stato ritardato fino alle 14.20 quando l’aereo è partito con oltre 3 ore di ritardo. Per risolvere la situazione le hostess hanno invitato il 29enne a prendere un medicinale presente nella cassetta d’emergenza del volo e hanno richiesto che venisse compilato il consenso informato. L’uomo ha quindi scritto le proprie generalità sul modulo ma ha anche aggiunto l’invocazione ad Allah.

L’allarme antiterrorismo

Una scritta che ha allertato le hostess che, a loro volta, hanno informato il pilota che, interpretando il gesto come quello di un estremista islamico, ha richiesto il cambio del piano di volo con la procedura di atterraggio d’emergenza. Dopo un’ora e 40 minuti dalla partenza da Parigi, il volo VY8522 è atterrato alle 16 di martedì a Fiumicino dove è scattato il protocollo antiterrorismo. Dopo l’atterraggio il 29enne è stato isolato e, a seguito dei controlli, è stato accertato che non si trattava di un terrorista: è stato fatto scendere dall’aereo e trattenuto dalle forze dell’ordine italiane mentre l’aereo ha potuto ripartire con gli altri passeggeri verso la destinazione finale di Il Cairo.

