Roma, 22 Giugno 2021 - Due agenti, durante dei controlli al parcheggio dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, sono stati aggrediti da un tassista abusivo.

Antonelli: "Controlli ci sono"

Il fenomeno dei taxi abusivi è sempre più diffuso nella Capitale e questa è solo l'ultima delle azioni di violenza subite dalle forze dell'ordine. Dal mondo della politica sono arrivati, dunque, i primi commenti sulla vicenda: per l'assessora alle Attività produttive Erica Antonelli "quella che ogni giorno la polizia, la guardia di finanza, la nostra polizia locale e tutte le altre forze dell'ordine svolgono contro l'abusivismo in aeroporto è una vera e propria battaglia per la legalità e il rispetto di chi svolge questo lavoro osservando le regole - ha continuato Antonelli - e fatti di questo genere non sono tollerabili. E', per altro, la dimostrazione che i controlli ci sono".

Infine, l'assessora ha voluto mandare un messaggio di solidarietà: "Ai due agenti e a tutte le forze dell'ordine che sono impegnate su questo fronte quotidianamente va tutta la mia solidarietà. E sono certa di parlare anche a nome dei tanti tassisti e Ncc (Noleggio con conducente) che lavorano onestamente in aeroporto".