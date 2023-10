Fiumicino, il Comune arruola 7 ex finanzieri nella task force antievasione: in un mese scovati 630 furbetti e 8 milioni di tributi non pagati

Fiumicino (Roma), 23 ottobre 2023 – Scovati a Fiumicino 630 “furbetti” delle tasse e 8 milioni di mancati pagamenti al municipio. Nel Comune sul litorale romano si stringono le maglie sugli evasori grazie alla task force di supporto alla Fiumicino Tributi s.p.a., operativa da un mese per il contrasto all'evasione fiscale nel territorio del municipio. Ne fanno parte sette persone, tra ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza non più in servizio attivo, con specifiche esperienze professionali nella lotta all'evasione fiscale, impiegate esclusivamente nell'individuazione degli evasori totali: soggetti totalmente sconosciuti alla fiscalità locale. Una struttura, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico della Fiumicino Tributi, incaricata di sviluppare piani massivi anti evasione attraverso lo studio e l'analisi strategica e operativa dei fenomeni illegali.

Gli accertamenti: 8 milioni evasi

L'attività, in questo primo mese, ha permesso di accertare, dal 2017 al 2022, circa 8 milioni di evasione, comprensivi di sanzioni e interessi, di cui 6 milioni 491mila euro di Imu/Tasi e 1milione 443mila euro di Tari e di individuare 630 soggetti, di cui 356 nel comparto Imu/Tasi e 274 in ambito Tari. La ricerca ha portato alla luce 385 evasori totali: 111 nel settore Imu/Tasi e 274 in quello Tari che devono alla collettività, complessivamente, circa 800mila euro. “L'Amministrazione comunale sta procedendo ad una mappatura delle necessità e delle incongruità amministrative; per questo ha incaricato la Fiumicino Tributi di svolgere un'analisi attenta ed incisiva contro l'evasione. I dati emersi in questi pochi mesi sono imbarazzanti perché denotano una scarsa educazione civica”, dichiara il sindaco Mario Baccini. “La Fiumicino Tributi non mollerà la stretta anti-evasione - sottolinea l'Amministratore Unico dell'ente, Pino Colone - sono in fase di verifica ulteriori 1.000 posizioni soggettive che presentano profili di anomalia, anch'esse individuate dalla task force”.