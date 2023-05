Fiumicino lavori sul viadotto, l'allarme dei balneari: "Fuga di presenze"

Fiumicino (Roma), 28 maggio 2023 - Una "fuga" di presenze sul litorale di Fiumicino a causa delle difficoltà di afflusso legate alle croniche problematiche complessive della viabilità ed, in particolare, ai lavori, in corso, di demolizione e ricostruzione di 650 metri del viadotto di via dell'Aeroporto che dureranno oltre due anni, e dove si procede su una sola carreggiata, a doppio senso di marcia.

A sollevare la questione sono oggi alcuni balneari del Lungomare della Salute di Fiumicino: "Stiamo notando un calo di presenze dei romani, anzi una vera e propria fuga a causa dei problemi legati al viadotto ed alle difficoltà, in generale, d'ingresso in città - spiega un titolare di un'attività balneare - Fioccano le disdette al mare ed al ristorante: la problematica, soprattutto, tra le ore 12 e le ore 14, nel momento di maggior afflusso da Roma, quando si formano lunghe file sul viadotto ed intoppi: molti ci chiamano e rinunciano, facendo dietro front. Logicamente preferisco ora altri lidi, come Fregene e Maccarese". Per i balneari una soluzione "tampone" sarebbe "almeno quella di eliminare, perlomeno il sabato e la domenica, il semaforo sul viadotto all'altezza di via Mongoltfier, che rappresenta un'ulteriore strozzatura, agevolando così l'ingresso a Fiumicino centro".

Un altro operatore balneare: "La situazione è difficile e rischia di complicarsi a lungo: è normale che, a quel punto, molti visitatori, ormai al corrente della situazione viaria e che durerà, sappiamo, per tanto tempo, dirottino la giornata al mare dove è più agevole arrivare, soprattutto nei weekend. Serve trovare una soluzione".

Chi non ha problemi di «traffico» è invece la ormai famosa famigliola di cigni reali, cresciuta di numero quest'anno, che staziona da un po' di tempo sul litorale romano: questa mattina si faceva ammirare e fotografare a passeggio sulla riva di uno stabilimento balneare di Fiumicino. A tal proposito, però, da tempo la Lipu ha raccomandato, con un appello, a tutti i cittadini di "non accalcarsi nelle loro vicinanze e di non provare a catturarli, tanto meno a nutrirli, limitandosi ad ammirarli a debita distanza".