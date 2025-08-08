Fiorello, furto nella sua villa di Roma: bottino da oltre 300mila euro

Roma, 8 agosto 2025 – Amara sorpresa per Rosario Fiorello. Nella notte una banda di ladri è entrata nella sua villa in via della Camilluccia a Roma, dopo aver disattivato l’allarme, rubando gioielli e diversi orologi preziosi. Lo riferisce Il Messaggero, scrivendo che lo showman e la sua famiglia non erano in casa. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a oltre 300mila euro.

Da come hanno agito, sembrerebbe un colpo messo a segno da professionisti, abili nel non lasciare impronte. Del caso si stanno occupando la polizia e la Scientifica. A dare l’allarme è stata la domestica, che ha in consegna le chiavi dell’abitazione.