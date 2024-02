Fiaccolata per Navalny al Campidoglio, Lega contestata al grido di ‘vergogna, via, via’

Roma, 19 febbraio 2024 – Piazza del Campidoglio si riempie di fiaccole per la manifestazione bipartisan in ricordo del dissidente russo Alexei Navalny, morto in prigione in Siberia. Hanno aderito tutte le forze politiche, rispondendo alla chiamata di Carlo Calenda: in piazza le delegazioni di tutti i partiti. “Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Da subito la Lega è stata contestata al grido di 'vergogna, vergogna' e 'via, via'. “Abbiamo preso le distanze più volte da quello che è stato in passato, come l'hanno prese tanti leader che con Putin hanno fatto degli accordi a livello internazionale”, ha detto Francesco Romeo, capogruppo Lega in Senato, rispondendo alle provocazioni. “Nel momento in cui un personaggio come Putin invade una nazione libera e sovrana come l'Ucraina è chiaro che la storia cambia e quindi il nostro giudizio non può essere che di grande condanna nei confronti di chi ha messo sostanzialmente in difficoltà enorme il mondo intero. E poi sappiamo che guerra chiama guerra. Abbiamo solo ribadito e lo ribadiamo in tutte le sedi opportune, il fatto che, visto che a quanto pare detto dagli esperti, difficilmente si troverà una soluzione militare al conflitto: dunque che si possa al più presto avviare dei negoziati per far finire la guerra, perché ci sono dei popoli, quello ucraino, quello russo, che stanno comunque soffrendo, chi in un modo chi in un altro”.