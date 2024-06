Festa della Repubblica, Mattarella all’Altare della Patria

Roma, 2 giugno 2024 – Festa della Repubblica sotto la pioggia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all'Altare della Patria dove ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto per le celebrazioni della nascita della Repubblica Italiana 78 anni fa. Schieratp il battaglione interforze che, davanti al monumento, ha intonato l'Inno di Mameli.

"A difesa della Repubblica. Al servizio del Paese” è il titolo del tema scelto per le celebrazioni 2024, che si sono aperte alle 9.15 con l’alzabandiera solenne all’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto. Successivamente Mattarella riceverà, in via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per assistere dalla tribuna presidenziale alla tradizionale parata (comincia alle 10 e saranno presenti anche delegazioni provenienti da tutto il mondo) che dal 1948 si svolge lungo via dei Fori Imperiali e coinvolge tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari.