Festa della mamma a Roma: cosa fare domenica 14 maggio

Roma, 8 maggio 2023 - Festa della mamma 2023 domenica 14 maggio. In questo giorno speciale ecco alcuni degli eventi organizzati nei principali parchi divertimento di Roma per festeggiare.

Mamme sportive a Cinecittà World

Da Uma Thurman, eroina della saga Kill Bill di Quentin Tarantino a Sarah Connor, star di Terminator: Cinecittà World festeggia le mamme moderne, sportive e dinamiche. Il 14 maggio per la Festa della Mamma, nel parco del cinema e della tv di Roma, tra i set che hanno fatto la storia si potranno provare tantissime discipline sportive rese famose dai film d'azione. Dal kung fu al judo, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, fino ad arrivare al basket, al baseball, al beach volley e al bodybuilding: le tante attività dell'evento Roma Sport Experience, giunto alla sua sesta edizione. Per tutto il weekend il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 live show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui cimentarsi con i principali sport individuali e di squadra.

Per le mamme che vogliono immergersi totalmente nella natura c'è Roma World, il parco a tema dell'Antica Roma dove adulti e bambini vivono una giornata da antico romano. E per una domenica niente fornelli... ci pensano i ristoranti di Cinecittà World e Roma World a soddisfare i palati più esigenti: dalla cucina Newyorkese del Charleston club ai piatti tipici del Ristorante Roma, dalle Carni del Saloon alla Taberna in cui mangiare come gli antichi Romani.

A Zoomarine taglio del nastro del nuovo Baby pit stop

Domenica 14 maggio a Zoomarine, il parco dei divertimenti e acquatico di Roma, si festeggia la mamma. Per l'occasione, verrà inaugurato il nuovo Baby pit stop, realizzato in collaborazione con Unicef Italia, per offrire un posto sicuro alle mamme, dove possono sentirsi a loro agio per allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Sarà, inoltre, presente un villaggio della salute, reso possibile grazie alla collaborazione di Affidea, leader nella diagnostica avanzata e nella specialistica ambulatoriale, che offrirà alle mamme e, più in generale, agli ospiti del parco consulenze gratuite e buoni sconto per le mamme e gli altri componenti della famiglia da poter spendere nei loro centri.

A Magicland le mamme entrano gratis

"La mamma è sempre la mamma, a MagicLand, la capitale del divertimento a Valmontone, lo sappiamo bene. Per questo nelle giornate del 13 e 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma che si celebrerà in tutta Italia il prossimo 14 maggio, tutte le mamme potranno entrare gratuitamente nel parco". E' quanto si legge in una nota del più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, che si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Per ottenere il proprio ingresso gratuito basterà recarsi alle biglietterie del parco con i propri bambini. Anche per i bambini che non superano ancora i 100 cm di altezza, come sempre l'ingresso è gratis. La promozione è valida solo nelle giornate del 13 e 14 maggio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni.