Ferragosto romano: notte di feste e falò (vietati) sul litorale e dalla mattina presto pienone sulle spiagge, ma solo quelle libere

Roma, 15 agosto 2023 – Rispettata da molti romani anche quest'anno la tradizione di trascorrere il Ferragosto in spiaggia ad Ostia, Capocotta, Fiumicino Fregene e Maccarese. Già alle 7.30 numerose famiglie sono arrivate per “occupare” sulle spiagge libere le postazioni più gettonate sulla battigia. C’è il pienone di una giornata di festa e relax lungo il litorale romano ma meno rispetto alle stagioni migliori negli stabilimenti balneari a pagamento dove si fa sentire l’effetto del timore di prezzi alle stelle e del caro-vita, la vera preoccupazione dell’estate 2023 per gli italiani.

I controlli

Rafforzati i controlli sul litorale da parte di Polizia di Stato, anche con le moto d'acqua della Squadra fluviale, carabinieri, guardia di finanza e Capitaneria di Porto, che dispiega mezzi navali e personale a terra. Dopo il pienone ieri sera lungo il porto canale per lo spettacolo di Max Giusti, a Fiumicino c'è attesa, per il pomeriggio, per la tradizionale Processione a mare dell'Assunta, patrona dei pescatori, che richiama molti fedeli e visitatori, rito molto sentito dalla comunità cittadina. Sui 24 km di costa di Fiumicino vige il divieto per falò e bivacchi abusivi, ma questa mattina, in alcuni tratti di spiaggia libera sul Lungomare della Salute, sono ben visibili degli accampamenti con tende e l'“eredità” indecorosa di rifiuti, anche sulla spiaggia libera dinanzi Macchiagrande, tra Focene e Fregene.