Omicidio a Primavalle, fermato l’ex compagno dell’infermiera uccisa con una ventina di coltellate

Roma, 5 settembre 2023 – Fermato l’ex compagno dell’infermiera accoltellata davanti a casa a Primavalle, in zona Trionfale. Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato bloccato non lontano dal luogo dell’omicidio dagli uomini della Squadra Mobile che ieri hanno ascoltato in Questura, in coordinamento con la Procura, una serie di sospettati.

L’ex trasferito in carcere

La notte scorsa, dopo ore di attività investigative, i poliziotti della Squadra Mobile Capitolina, coordinati dalla Procura di Roma, hanno rintracciato il soggetto gravemente indiziato dell'omicidio della donna. L'uomo, di nazionalità marocchina, di 45 anni, è stato sottoposto dal pubblico ministero al provvedimento del fermo di indiziato di delitto. Gli agenti della Mobile lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli e la sua posizione al momento è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Almeno una ventina di coltellate

Intanto, verrà nominato oggi, il medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. Durante il sopralluogo sulla scena del crimine, gli agenti della sezione omicidi della Squadra mobile della Questura e la polizia scientifica avrebbero contato almeno una ventina di coltellate.

notizia in aggiornamento