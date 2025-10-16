Femminicidio Petrangeli, al processo i vocali choc dell’ex. “Sono una bomba a orologeria, ti sei scavata la fossa con le tue mani”

Roma, 16 ottobre 2025 – Minacce, minacce e ancora minacce. Sono migliaia i messaggi audio che Gianluca Molinaro ha inviato - spesso nella stessa giornata - tra il 2021 e il 2024 alla sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa in strada con un fucile a canne mozze il 4 luglio dello scorso anno a Roma. Una quarantina di questi sono stati ascoltati oggi in aula davanti alla Prima Corte di Assise nel processo a suo carico proprio quel femminicidio.

Messaggi come questo: "La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria". O anche come quello del 23 maggio 2022 in cui accusa la donna di presunte relazioni con altri uomini: "Ho quattro ore di registrazione a casa di voi due che parlate, mi devi dire chi è e dove sta, io questa cosa non la mando giù. Con me non la passi, Manuela, sono arrivato ti faccio vedere io". E sempre nello stesso giorno: "Dammi il numero di questo, così mi sfogo, mi hai dilaniato, Manuela. Te ne accorgerai non immagini cosa posso farti io, meglio che non parlo, sta tranquilla lo faccio. Tu hai fatto lo sbaglio più grande della tua vita e ne pagherai le conseguenze. È la fine, non ho niente da perdere. Ti sei scavata la fossa con le tue mani, ora vammi a denunciare...". Messaggi ai quali, alla fine, la donna risponde con un vocale: "Non ho nessuno, sei un pazzo, vai a farti curare. Non posso più sopportare quello che dici anche davanti al bambino, devi vergognarti. Mi minacci, sono stanca. Ti supplico di non mandarmi più messaggi. Ti rendi conto cosa dici davanti al bambino? Voglio tranquillità per mio figlio". Ma Molinaro non sente ragioni e in preda alla rabbia risponde: "Mi prenderò la mia rivincita, e sarà spaventosa…".

"Abbiamo selezionato come parte civile alcuni audio dove si evidenzia la gravità delle condotte persecutorie durate per due anni e mezzo", ha sottolineato a fine udienza l'avvocato Carlo Testa Piccolomini legale di parte civile, insieme alla collega Mascia Cerino, della famiglia e del figlio minore della vittima. "L'ascolto di questi audio oggi è stato importante a dimostrazione dello stalking che viene contestato – ha detto ancora il penalista –. È emersa la personalità della vittima e - ahimè - i motivi per cui non ha denunciato, i timori e le paure dovuti a questi continui e numerosissimi audio di minacce e insulti. Gli audio sono un riscontro alle numerosissime testimonianze già assunte nel corso del dibattimento da cui è emerso il timore di Manuela per le conseguenze che avrebbe potuto avere il bambino, lei e le persone a lei vicine, e per una questione di quieto vivere nell'auspicio, che non si è realizzato, che queste condotte potessero cessare quanto prima. Il malessere di Manuela era diventato visibile, anche fisicamente, e si può ricavare - ha concluso Piccolomini – anche dai messaggi di Manuela, quelle poche volte che ha avuto la forza di reagire verbalmente rispetto alle minacce continue".

Molinaro è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking, detenzione abusiva di armi e in relazione a quest'ultima accusa, anche quella di ricettazione.