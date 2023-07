Roma, famiglia coltivava 80 piante di marijuana in casa: quattro arresti e quasi 18 chili di droga sequestrati

Roma, 4 luglio 2023 – Una famiglia con una mini serra di marijuana in casa. È la scoperta fatta dai carabinieri della stazione Roma La Storta che, d'intesa con la procura, hanno arrestato 4 persone - una famiglia di tre cittadini romeni e un italiano - gravemente indiziati del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento dei carabinieri

I militari hanno localizzato l'appartamento, in zona La Giustiniana, dove risiedono i quattro - marito e moglie, entrambi 50enni, la figlia 27enne e il suo compagno 32enne - e hanno eseguito una perquisizione, rinvenendo 80 piante di marijuana, di altezza compresa tra 150 e 200 centimetri, oltre 17 kg della stessa droga già pronta, 530 g di hashish, materiale per il confezionamento e 1.000 euro in contanti. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. L'arresto degli indagati è stato convalidato dal Tribunale che ha disposto per loro la misura dell'obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo