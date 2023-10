Autostrada occupata dai lavoratori dell’ex Ilva: “Meloni ascolti le nostre rivendicazioni”

Roma, 20 ottobre 2023 – Autostrada occupata dai lavoratori dell'ex Ilva. Sit-in a sorpresa questa mattina sull’A1, dove una delegazione degli operai ha occupato le carreggiare in direzione Roma, all’altezza dell'area di servizio Frascati Est, mentre stavano raggiungendo al Capitale per il corteo contro il Governo Meloni che partirà alle 10 da piazza dell’Esquilino.

“L'esasperazione dei lavoratori dell'impianto tarantino ha raggiunto il limite. Chiediamo l’immediato intervento da parte della presidente Meloni e del ministro Urso – dicono dal sindacato Usb – affinché vengano finalmente ad ascoltare le rivendicazioni dei lavoratori dell'Ex Ilva e le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei lavoratori”.

Cosa sta succedendo sull’A1

Non ci sono particolare disagi e la circolazione sta tornando nella norma sull'autostrada A1 nel tratto fra Monteporzio e Torrenova. Lo si apprende da fonti della società, dopo il blocco, durato circa 15 minuti, all'altezza della stazione di servizio Frascati Est da parte dei lavoratori dell'ex

Ilva di Taranto in viaggio per Roma, dove questa mattina si svolgerà la manifestazione indetta dai sindacati.

Acciaierie d’Italia in sciopero

Oggi, nella giornata nera sul fronte degli scioperi, il coordinamento nazionale dei delegati di Fim, Fiom e Uilm di Acciaierie d’Italia, delle ditte di appalto e di Ilva in amministrazione straordinaria ha proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Una decisione arrivata dopo che martedì il presidente di Acciaierie d'Italia Holding, Franco Bernabè, “ha messo il proprio mandato a disposizione del Governo, lanciando l'allarme sul rischio di fallimento imminente del gruppo siderurgico”, dicono i sindacati.

E i sindacati incalzano. “Sono mesi che denunciamo le condizioni disastrose in cui versano gli stabilimenti del gruppo a causa della mancanza di investimenti e di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il Governo continua a rimanere in silenzio di fronte a questa situazione che sta peraltro mettendo in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori”.