Evacuato hotel a Roma per fuga di monossido di carbonio: 7 in ospedale

Roma, 14 luglio 2025 – Paura all'alba in un albergo di Roma per la presenza di monossido di carbonio. L’hotel Raganelli su via Aurelia è stato evacuato dopo che, intorno alle 4 del mattino, è scattato l’allarme per una fuga di gas. A quanto riferito dai vigili del fuoco, sono state interessate 44 stanze su 46 della struttura e così si è deciso in via precauzionale di portar fuori i 96 ospiti che vi soggiornavano. Il bilancio è di sette le persone ricoverate in ospedale, tra loro anche un operatore del 118.

Oltre ai pompieri e al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Crrc (Centro regionale rischi chimici), che hanno effettuato i primi rilievi. La situazione è ora ritenuta “sotto controllo”, ma è stata posta sotto sequestro la caldaia dell’albergo. Adesso le indagini proseguiranno per capire cosa abbia causato la fuga di monossido.