Roma, esplosione nel quartiere Monteverde: crolla palazzina di 2 piani. Un uomo estratto vivo. Il video

Roma, 23 marzo 2025 - Una maxi esplosione ha provocato il crollo di una abitazione a due piani in via via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia, nel quartiere Monteverde, a Roma. Nell'incidente provocato, probabilmente da una fuga di gas, è rimasto coinvolto un uomo – e non una donna come riferito inizialmente - che è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco. Secondo quanto detto dai testimoni ai soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie.

La palazzina nel quartiere Gianicolense di Roma crollata questa mattina a seguito di un'esplosione

Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

L’uomo estratto vivo è un 50enne di origine scozzesi: è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Eugenio con trauma agli arti inferiori e ustioni sul 70% del corpo.

"Ho sentito un boato enorme, faccio tutti i giorni quella strada per portare a scuola mio figlio. Quelle mura sono di cartapesta". Cosi' all'AGI Maurizio, un uomo residente poco lontano dal luogo dell'esplosione avvenuta questa mattina nel quartiere romano Gianicolense. "Io sinceramente non ho sentito nulla, ma più tardi andrò sul posto", dice invece Pietro, anche lui residente, insieme alla compagna, a poca distanza dal luogo del crollo.