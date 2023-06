Due uomini gambizzati a Roma, portati in ospedale

Roma, 18 giugno 2023 - Gambizzati due uomini, si tratta di due italiani di 49 anni, entrambi si sono presentati ieri sera sabato 17 giugno intorno alle 20 al Pronto Soccorso dell'ospedale Sandro Pertini a Roma con ferite da colpi di arma da fuoco alle gambe.

I due sarebbero giunti in ospedale a bordo di un'auto che li ha lasciati davanti al pronto soccorso. Non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Per ora nessun dettaglio è stato fornito dalle due vittime sull'accaduto, ancora da chiarire se il ferimento sia avvenuto in strada o altrove.

Sabato sera di sangue anche sul litorale romano a Ostia, dove nella notte è scoppiata una rissa per futili motivi tra un gruppo di persone: sei i feriti.