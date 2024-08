Arrestato Dorian Petoku: il narcos albanese evaso ritrovato a Dubai. Era amico di ‘Diabolik’

Roma, 2 agosto 2024 – È stato preso Dorian Petoku, narcos albanese e amico di Fabrizio Piscitelli, più noto come ‘Diabolik’, il capo ultras ucciso nel 2019. Si nascondeva a Dubai dopo essere fuggito dalla comunità di recupero di Nola (Napoli), dove era stato trasferito dall'autorità giudiziaria nonostante i pareri contrari della procura di Roma.

L’evasione, avvenuta nel dicembre 2023, seguiva la condanna di primo grado per traffico internazionale di droga nel processo 'Grande raccordo criminale'.

L’operazione ha visto la collaborazione delle autorità italiane con quelle emiratine: il Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, l'Ufficiale del Corpo Esperto di Sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Most wanted person department della polizia di Dubai. La Direzione distrettuale antimafia della Capitale ha coordinato i lavori.

Nonostante la fuga, la Guardia di finanza è entrata in possesso di diversi elementi di conoscenza sugli spostamenti e sulla localizzazione di Petoku, che è stato quindi arrestato e che verrà ora sottoposto all’iter di estradizione, che non dovrebbe dare problemi. Una volta in Italia dovrà scontare la pena ricevuta.