Roma doppio incendio: a Cerveteri fiamme in sagrestia, a Corcolle a fuoco l'ex falegnameria a ridosso delle case

Roma, 2 aprile 2023 - A Corcolle fiamme nell’ex falegnameria a ridosso delle case. La Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma dalle 14 ha inviato undici automezzi tra Aps, autobotti e diversi mezzi di supporto per un incendio ormai generalizzato di un capannone (ex falegnameria) in via Castel di Lama 83, a Corcolle. L'intervento è ancora in atto, con le operazioni di spegnimento che risultano "molto impegnative" dato l'alto numero di abitazioni a ridosso del capannone.

Fiamme in chiesa a Cerveteri

Va a fuoco la sagrestia e la messa della domenica delle Palma viene celebrata all'esterno. È quanto accaduto questa mattina dove un piccolo incendio, che non ha provocato feriti, si è sviluppato all'interno della sagrestia a ridosso della chiesa di San Francesco d'Assisi, in via Benedetto Marini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.