Donne spogliate con l’IA, la procura di Roma apre un'indagine: c’è un nuovo reato sul ‘deep fake’

Roma, 3 novembre 2025 – Donne spogliate con l’intelligenza artificiale, la procura di Roma apre un’indagine sulla base di un un nuovo reato: l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’IA.

Il fascicolo è stato aperto dopo l'arrivo di alcune denunce da parte di donne famose e non, tra cui anche quella della giornalista Francesca Barra. Sarebbero 56 le vittime del ‘deep fake’ porno, tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli, la tecnica di manipolazione delle immagini attraverso l’IA.

Da sinistra: Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Elisabetta Canalis e Andrea Delogu

Il sito della violenza

Decine di foto scattate in studi televisivi, allo stadio o in riva al mare rubate dai social a donne del giornalismo e della politica sono state trasformate a loro insaputa in scatti di nudo. Poi pubblicate e catalogate sul forum della vergogna Socialmediagirls.com, attivo da almeno 11 anni e con milioni di utenti. Dalle donne comuni messe alla berlina con violenza nella categoria 'Ai undress anybody', fino alle più famose 'Italian nude vips': ttra le vittime figurano anche Chiara Ferragni, Caterina Balivo, Angelina Mango e perfino un’icona d’altri tempi come Sofia Loren.

Cos’è il nuovo reato: reclusione fino a 5 anni

Ora la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alle immagini generate dall’IA di donne dello spettacolo e non che compaiono nude sul sito per adulti. Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e avviato dopo l'arrivo di alcune denunce, si procede per il reato introdotto nell'ottobre scorso sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una reclusione da uno a 5 anni. Le indagini sono affidate alla Polizia Postale.