Femminicidio Roma: uccide la moglie a colpi di pistola, va al bar e confessa. Il corpo era in auto

Roma, 6 agosto 2024 – Femminicidio a Fonte Nuova, alle porte di Roma: un uomo di 73 anni ha ucciso a colpi di pistola sua moglie, di 72 anni. L’anziano sarebbe entrato in un bar e avrebbe confessato ai presenti di aver ucciso la donna: “Ho ammazzato mia moglie”. Il corpo era nella sua automobile, a pochi passi di distanza, in via Palombarese.

Inutili i soccorsi: è stato possibile solo constatare il decesso della vittima, avvenuto per colpi d’arma da fuoco. Il movente del delitto è ancora sconosciuto.

Sul posto sono giunti i militari di Mentana e della campagnia di Monterotondo. Il 73enne è stato fermato e si trova attualmente in caserma.

Notizia in aggiornamento