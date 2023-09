Donna travolta e uccisa da un’auto pirata a Roma. È caccia alla Panda: nella fuga ha urtato tre vetture

Roma, 28 settembre 2023 – È morta investita da un’auto pirata una donna di 42 anni, travolta una da una Fiat Panda che dopo l’impatto si è dileguata nel nulla a tutta velocità. E nella fuga ha urtato altre tre vetture, per fortuna senza gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di ieri a Roma: in largo Preneste, all'incrocio con via Prenestina. La vittima è rimasta per più di un giorno tra la vita e la morte, fino al decesso di questa mattina. La donna stava andando al lavoro quando è stata investita dall'auto che l'ha sbalzata per parecchi metri.

La vittima è una 42enne di origini filippine. Quando è stata soccorsa era ancora viva, ma le sue condizioni erano gravissime. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, la donna ha lottato a lungo tra la vita e la morte. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerla in vita, la 42enne è stata dichiarata morta intorno alle 10.30 di oggi. Al momento del decesso, in ospedale erano presenti la famiglia della donna ed esponenti della comunità filippina.

L'auto è ancora ricercata: la polizia sta controllando le strade romane con posti di blocco, mentre gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Dopo aver investito la donna, la Panda si è scontrata con altre tre macchine in transito: una Ford Focus, un'altra Fiat Panda e una Toyota Corolla. Si attende l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti.