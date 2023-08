Incidente mortale a Roma: una donna investita da un furgone

Roma, 28 agosto 2023 – Una donna è morta investita da un furgone sulle strade di Roma. È l’ultimo incidente mortale è avvenuto questa mattina nella zona di piazza dei Giureconsulti, nella zona nord della città. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che un furgone di colore bianco in arrivo da via Boccea abbia travolto una donna a piedi mentre stava svoltando per imboccare la circonvallazione Cornelia. È successo poco dopo le 11. È passata meno di una settimana dalla morte del 19enne Matteo Orlandi sulla pericolosissima via Cristoforo Colombo. Con il decesso di oggi, salgono a 86 le vittime a Roma dall’inizio del 2023.

Autista sotto choc: “Non l’ho vista”

L’autista del furgone si è subito fermato dopo l’impatto e, stando a quanto avrebbero riferito alcuni passanti, sarebbe scoppiato in lacrime, urlando: “Non l'ho vista”. La polizia locale di Roma Capitale sta effettuando i rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: bisognerà capire se la donna stesse attraversando sulle strisce e quale fosse la velocità di crociera del mezzo quando è avvenuto il fatale impatto. A nulla sono serviti i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118: la donna sarebbe deceduta sul colpo.

Dove è successo