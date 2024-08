Roma, due diciottenni fatte bere e poi violentate. Arrestati due uomini, uno stava fuggendo all’estero

Roma, 2 agosto 2024 – Prima le hanno fatte bere fino a ubriacarsi e poi le hanno ripetutamente violentate. È successo alcuni giorni fa alla Borghesiana, quartiere nell'area est di Roma. Le vittime sono due diciottenni. Presi i due uomini che hanno abusato di loro: un 24enne romeno e un 46enne albanese. Il primo è stato arrestato in flagranza di reato, il secondo è stato rintracciato con un trolley in un deposito di autobus pronto alla fuga (probabilmente all’estero).

Da quanto si apprende, le due giovani – una originaria della provincia di Roma e l'altra dell'hinterland di Viterbo – avevano conosciuto uno dei due uomini la sera prima delle violenze e si erano fidate delle sue attenzioni, tanto da andare a casa sua. Qui è cominciato il loro incubo. Le ragazze sono però riuscite a fuggire e a chiamare il 112. Entrambe sono state medicate al pronto soccorso del policlinico Casilino dove i medici dopo aver attivato la procedura del cosiddetto protocollo 'rosa', hanno riscontato i segni delle violenze.

Immediate sono scattate le indagini, che hanno portato prima all’arresto del più giovane dei due uomini. Dopo nove ore di ricerche è stato trovato anche l’altro. Per entrambi l'accusa è di violenza sessuale. Il gip della capitale ha disposto per il 46enne il carcere a Regina Coeli, mentre al 24enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.