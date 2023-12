Deposito scorie nucleari nel Lazio. Ecco dove: l’elenco delle 21 zone idonee e la mappa interattiva

Roma, 13 dicembre 2023 – Dove sorgerà il deposito per le scorie radioattive? Ancora non è possibile dirlo. Però è stata pubblicata la Carta delle aree potenzialmente idonee secondo le indagini effettuate dall’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin). Una lista che prevede 51 “siti potenziali” e che vede il Lazio “protagonista” con 21 zone idonee situate in provincia di Viterbo.

Scorie radioattive

Regione Lazio

VT-8 Viterbo Montalto di Castro

VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro

VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello

VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese

VT-16 Viterbo Corchiano

VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello

VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania

VT-26 Viterbo Canino

VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-29 Viterbo Ischia di Castro

VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania

VT-31 Viterbo Tuscania

VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania

VT-34 Viterbo Canino

VT-36 Viterbo Montalto di Castro

L’elenco dei probabili siti in Italia / Pdf

L’annuncio

"Il ministero dell'Ambiente – ha fatto sapere una nota del ministro Pichetto Fratin – ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività". Lo comunica il Mase in una nota.

La mappa interattiva

Il Cnai ha anche pubblicato una mappa interattiva sulla quale è possibile vedere dove sono ubicate le aree individuate da Isin.

Lo studio

La Carta "è stata elaborata dalla Sogin, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della consultazione pubblica e del Seminario nazionale condotti dopo la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi), e approvata dall'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin)".

Le regioni con aree idonee a ospitare il deposito di scorie nucleari in Italia

"La Carta Nazionale delle aree idonee - spiega il Mase - individua 51 zone i cui requisiti sono stati giudicati in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per questo tipo di strutture".