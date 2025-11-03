Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: grave operaio, un altro intrappolato sotto le macerie

Roma, 3 novembre 2025 - Crolla una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma.

Un operaio è rimasto ferito nel crollo: è stato estratto dalle macerie in vita e trasportato in codice rosso in ospedale. L'uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni.

Una persona sotto le macerie

Un’altra persona è ancora sotto le macerie dopo il crollo di parte della muratura e proseguono le operazioni di salvataggio. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie l'uomo è cosciente. "E’ incastrato, ma cosciente”, spiegano.

Secondo crollo durante il salvataggio

Un secondo crollo sarebbe avvenuto durante il salvataggio. Un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere.

A quanto si apprende, il personale dei vigili del fuoco presente nelle adiacenze della Torre dei Conti fortunatamente è rimasto illeso in seguito al secondo crollo.

Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito.

La Procura apre inchiesta

Accertamenti sono in corso. Indagano i carabinieri. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Mai e dal pm Mario Dovinola, è aperto per lesioni colpose. Sul luogo del crollo sono presenti uomini della polizia giudiziaria della sezione specializzata in infortuni sul lavoro. Nella struttura crollata era in corso lavori di ristrutturazione. Gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e accertare le cause del crollo.

La diretta dai Fori Imperiali

Intervento dei Vigili del fuoco per soccorrere le persone rimaste bloccate dal parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel centro di Roma

Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri, 118 e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri.

Sul posto anche Gualtieri e Giuli

I vigili del fuoco sono sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali.

Sul posto anche il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro Alessandro Giuli.

Paura e sconcerto tra le persone

Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al crollo. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell'intervento dei vigili e forze dell'ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto choc.