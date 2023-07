Roma, crollano un platano e grossi rami sul Lungotevere Tor di Nona: ferite due donne e una decina di auto danneggiate

Roma, 25 luglio 2023 – Due donne sono rimaste ferite nel centro di Roma per la caduta di un platano e di grossi rami sul Lungotevere Tor di Nona. A causa del forte vento che si è alzato sulla Capitale nel pomeriggio, verso le 15.30, un platano si è abbattuto su circa 10 auto parcheggiate e ha ferito due donne che sono state trasportate in codice giallo al Santo Spirito dove sono state ricoverate. Traffico bloccato nella zona per consentire ai vigili del fuoco di tagliare e rimuore il tronco dell’albero caduto.

L’assessora in ospedale

A quanto si apprende da fonti capitoline, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi si è recata prima in sopralluogo sul posto, per verificare l'accaduto, e poi si è recata all'ospedale Santo Spirito per sincerarsi delle condizioni delle due persone rimaste ferite.

Nelle scorse settimane altri due alberi, due pini, erano crollati nei pressi di Piazza Venezia: uno a piazza Aracoeli, ai piedi della cordonata michelangiolesca del Campidoglio e di fronte all'insula romana, in uno dei punti più trafficati di tutta la Capitale, e un altro nella vicina piazza San Marco.