Roma, crolla sulla strada un pino monumentale in piazza d’Aracoeli: nessun ferito ma traffico in tilt

Roma, 20 luglio 2023 – Un grosso pino in piazza d'Aracoeli è crollato sulla strada questa mattina verso le 7.15 e, solo per circostanze fortunate, non ha coinvolto nessuno né ha colpito dei veicoli. Ha però invaso la carreggiata all’intersezione con via del teatro Marcello creando difficoltà alla circolazione.

Il precedente in piazza Venezia

Si tratta di un nuovo crollo di un albero monumentale nel cuore di Roma, tutti inoltre nella zona vicina al Campidoglio, avvenuto solo pochi giorni dopo un analogo schianto di un pino secolare avvenuto nella vicina piazza Venezia, verso piazza San Marco. Anche in quell’occasione il crollo non ha provocato né feriti né danni gravi.

Traffico in difficoltà

Stamattina in piazza d’Aracoeli sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità nella zona. In attesa della rimozione dei tronchi caduti sulla strada la carreggiata è ristretta ed è stato allertato il servizio giardini.