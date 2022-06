Covid Lazio, il bollettino del 24 giugno. Contagi in volata al 24%

Articolo : Covid Lazio, bollettino 23 giugno. D'Amato: "Trend in crescita, +53% in una settimana"

Roma, 24 giugno 2022 – Nuova impennata della curva, il Lazio diventa la seconda regione per numero di contagi. Schizza al 24,4% il tasso di contagiosità del virus, mentre aumentano tutti gli indici di rischio monitorati dall’Unità di crisi regionale. Sono 132.555 le persone attualmente positive che si trovano in isolamento, oltre 3mila e 500 in più rispetto a ieri.

In aumento anche i casi di giornata, con 7.042 tamponi positivi al Covid (+163) su un totale di 28.774 test processati: 4.536 molecolari e 24.238 antigenici. Sono tre i decessi riportati oggi dal bollettino regionale (-6), il totale delle vittime sale così a 11.439.

Continua a crescere anche il dato ospedaliero: sono 564 i ricoveri nei reparti di area medica (+11), mentre nelle terapie intensive, con 54 pazienti (+4). Sono 3.455 i guariti. “I casi a Roma città sono a quota 4.164", fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Al netto dei ricoveri, sono 131.937 i laziali in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono stati 1.524.361 e i morti 11.439, su un totale di 1.668.355 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sono tutti nell’area romana i decessi riportati oggi dal bollettino del Lazio: due i morti nella zona di competenza dell’Asl Roma 2, più un altro sul territorio dell’Asl Roma 5. Più dei due terzi dei casi odierni sono stati trovati nella Capitale, con 4.164 nuovi positivi, che aggiunti ai dati resi noti dai Comuni dell’hinterland portano a 5.581 i numeri dell’area ampia di Roma.

Nelle province si registrano 1.461 nuovi casi (+123). Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 597 (+29). Segue il territorio di Frosinone, con 510 casi (+73). Nella zona di Viterbo, oggi ci sono 210 positivi in più, ed è l’unica provincia che oggi mostra una certa stabilità con 2 casi in meno di ieri, mentre nei Comuni dell’area di Rieti oggi si registrano 144 nuovi casi (+23).

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.302 contagi, seguita da Lazio (+7.042), Campania (+5.810), Veneto (+5.709) ed Emilia Romagna (+4.774). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.128.044. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 30.753 (ieri 29.798), per un totale che sale a 17.281.848. Gli attualmente positivi sono 25.606 in più (ieri +27.559), per un totale che sale a 678.178. Di questi, 672.748 sono in isolamento domiciliare. L’aggiornamento in tempo reale nel resto d’Italia.