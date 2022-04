Covid a Roma e nel Lazio, oggi il bollettino in discesa: 8.202 nuovi casi, 17 decessi 

Roma, 21 aprile 2022 - Curva in discesa. Nel Lazio dopo i 10mila casi di ieri, i nuovi positivi sono 8.202 (-2.479) individuati su 8.855 tamponi molecolari e 37.841 tamponi antigenici per un totale di 46.696 tamponi. I casi a Roma città sono a quota 4.272 contro i 4.926 del giorno prima (qui il bollettino del 20 aprile).

Sono 17 i decessi (+3), 1.175 i ricoverati (+24), stabili le terapie intensive dove sono 69 i pazienti Covid ricoverati, sul fronte guaridi sono +3.924. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5% (16,6% ieri).

Superata quota 13 milioni e 425 mila vaccini complessivi, superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, oltre l'82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

I bollettini dalle Als e dalle province

Questa la situazione dei contagi e dei decessi nel dettaglio dalle aziende sanitarie locali. Asl Roma 1: sono 1.693 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.495 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.084 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 4: sono 476 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 676 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 770 i nuovi casi e 4 i decessi.

Nelle province si registrano 2.008 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Rieti: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 337 i nuovi casi e 1 decesso.

Antivirali dai medici di base

"Oggi è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la possibilità di prescrivere gli antivirali dai medici di medicina generale. È una richiesta che il Lazio ha sempre fatto e si tratta di una forte semplificazione", così l'assessore alla Sanità di Regione Lazio Alessio D'Amato a margine di un evento.

"I medici li potranno prescrivere e i cittadini potranno ritirarli in farmacia. I soggetti interessati sono quelli che rientrano nelle caratteristiche individuate dal ministero, soggetti fragili e nelle 72 ore. È un'arma in più che va utilizzata", conclude D'Amato.

D'Amato: "La mascherina è importante"

"Il consiglio che noi diamo anche in questa fase, in cui siamo, in un mese di festività nel quale i casi stanno aumentando e si sta più insieme, è quello portare sempre con sé dietro la mascherina e nei luoghi chiusi" aggiunge D'Amato.

"Dove non c'è la possibilità di garantire il giusto distanziamento metterla indipendentemente dalle raccomandazioni o dalle norme che verranno emanate. La mascherina è importante perché primo presidio di protezione che andiamo", prosegue.

"L'importante è avere buon senso andiamo verso una stagione di convivenza con il virus che sarà anche abbastanza lunga per cui in questa convivenza non potremo fare a meno delle regole che fino ad ora ci hanno accompagnato" ribadisce l'assessore. "Indipendentemente dalle raccomandazioni i cittadini sono saggi e sanno bene come comportarsi", conclude D'Amato.