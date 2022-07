Covid, quarta dose vaccino over 60: prenotazioni nel Lazio

Roma, 12 luglio 2022. - "Il Lazio è pronto", l'annuncio dai social del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti arriva dopo l'attesa circolare del Ministero della Salute e dell'ok da parte di AIFA sulla quarta dose per over 60 e fragili.

"Da domani 13 luglio a mezzanotte - aggiunge Zingaretti - partono le prenotazioni online per la quarta dose del vaccino anti Covid, come sempre su salutelazio.it per over 60 e soggetti fragili. Vacciniamoci per non tornare indietro!". Anche nel Lazio l'ondata estiva di contagi sta colpendo pesantemente, il bollettino quotidiano registra più di 13mila casi nelle ultime 24 ore.

Quarta dose: per chi

Il secondo booster di vaccino anti-Covid può essere somministrato a over 60 e fragili indipendentemente dall'età "almeno 4 mesi dopo" l'ultima dose, "con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto il richiamo precedente più di 6 mesi fa", precisano il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea del farmaco (Ema), confermando che "i vaccini attualmente autorizzati continuano a essere altamente efficaci nel ridurre i ricoveri ospedalieri per Covid-19, le forme gravi di patologia e i decessi", anche mentre circolano nuove "varianti emergenti di Sars-CoV-2".

Prenotazioni: cosa fare

La quarta dose di vaccino antiCovid per gli over 60 nel Lazio è da oggi disponibile dai medici di medicina generale e a partire dalle ore 24 di domani mercoledì 13 si potrà prenotare sul portale regionale secondo le consuete modalità utilizzate anche nelle precedenti campagne vaccinali.

Vaccinazioni: dove andare

"La somministrazione della quarta dose per over 60 - dice l'assessore regionale alla Sanita' Alessio D'Amato - potrà essere fatta anche nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni".

Saranno riattivati alcuni hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA.