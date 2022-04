Covid oggi Lazio, il bollettino del 7 aprile. D'Amato: "Rt e incidenza in lieve calo"

Oggi 69.278 nuovi contagi e 150 morti. In calo terapie intensive e ricoveri. In Lombardia 9.094 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in Veneto +6.989, in Toscana +4.458, Emilia-Romagna +5.343. Omicron 2 variante più diffusa, ha superato il 90%. Spagna, via mascherine al chiuso dopo Pasqua