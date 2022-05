Covid oggi nel Lazio, il bollettino del 30 maggio. Contagi in discesa, Roma sotto i mille

Roma, 30 maggio 2022 – Rapida discesa dei casi nel Lazio, che oggi rimane però la regione con il più alto numero di contagi in Italia. A fronte di 11.656 tamponi analizzati, sono 1.233 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore (-732), con la Capitale sotto quota mille, con 870 casi. “Il rapporto tra positivi e tamponi è 10,5%”, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Covid Lazio, cosa succede:

Sono 5 i decessi (+1), che portano a 11.333 il bilancio complessivo delle vittime nel Lazio, da inizio pandemia ad oggi. Scendono anche le persone in isolamento in tutte le zone laziali: 121.119 positivi in tutto, tra ricoveri in ospedale e cure domiciliari, con 1.796 in meno rispetto al bollettino diramato ieri dall’Unità di crisi regionale. Sono 3.024 le persone risultate guarite dall’ultimo tampone di ieri, che portano il bilancio complessivo dei guariti a 1.442.198 su 1.574.650 casi esaminati dal febbraio 2020 ad oggi.

È altalenante, invece, la situazione negli ospedali del Lazio. Aumentano i ricoveri nei reparti di area medica, con 597 pazienti (+22), mentre nelle terapie intensive si registrano delle dimissioni che portano a 33 i posti letto occupati dai pazienti più gravi (-2).

La fetta più grossa dei nuovi casi rilevati dagli ambulatori di analisi è nella zona ampia di Roma, dove i nuovi positivi sono emersi in larga misura nei Comuni romani, 1.078 in tutto con 5 morti, di cui oltre la metà nella Capitale: 870.

Oggi nelle province si registrano 155 nuovi casi e nessun decesso. I casi emersi nelle ultime 24 ore nella zona di Latina sono 68, mentre a Frosinone si registrano altri 25 contagi. Nell’area di Rieti sono stati riscontrati 50 nuovi casi, mentre il tracciamento dei test nella zona di Viterbo ha fatto emergere 12 casi.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 1.233 contagi, seguita da Emilia-Romagna (+826), Campania (+824), Lombardia (+750) e Sicilia (+563). I casi totali dall'inizio della pandemia in Italia arrivano a 17.396.723. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.971 (ieri 24.636) per un totale che sale a 16.531.231. Gli attualmente positivi sono 13.187 in meno (ieri -9.527) per un totale che scende a 698.861. Di questi, 693.325 sono in isolamento domiciliare.